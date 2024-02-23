ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії: перелік обмежень для режиму Путіна

У п'ятницю, 23 лютого, Рада Європейського Союзу ухвалила 13 пакет обмежувальних заходів проти "режиму Путіна, тих, хто відповідальний за подовження його незаконної, неспровокованої і невиправданої агресивної війни та тих, хто його суттєво підтримує".

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

"Ми посилюємо обмежувальні заходи проти російського військового та оборонного сектору, націлюючись на інші організації в третіх країнах, які постачають обладнання, а також осіб, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей. Ми залишаємось єдиними у своїй рішучості знищити російську військову машину та допомогти Україні виграти її законну боротьбу за самооборону та відновити свою незалежність, територіальну цілісність і суверенітет", - наголосив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Новий пакет передбачає обмеження проти 106 фізичних і 88 юридичних осіб, "відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Загалом наразі санкції стосуються вже понад 2 тисяч осіб. У них заморожено активи, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд або транзит через територію ЄС.

Зазначається, що п ріоритетними для обмежень є військова та оборонна галузі Росії та причетні до постачання туди ракет від КНДР.

Рада додала 27 нових суб’єктів до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії. Серед підсанкційних компаній деякі розташовані в третіх країнах (Індія, Шрі Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд, Туреччина) і допомагали РФ обходити санкції. Інші - російські компанії, причетні до розробок та постачання електронних компонентів для російського оборонно-промислового комплексу.

Також нинішнє рішення розширює перелік заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки шляхом додавання компонентів для розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів.

ЄС ввів додаткові обмеження на експорт товарів, які сприяють збільшенню промислового потенціалу країни-агресорки - таких як електричні трансформатори.

Це рішення ЄС також додає Велику Британію до списку країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів щодо імпорту заліза і сталі з РФ, а також комплекс заходів із контролю імпорту, які по суті еквівалентні заходам Євросоюзу.

Нагадаємо, 21 лютого посли ЄС схвалили черговий пакет санкцій проти Росії. Цей, 13-й пакет обмежень, називають "одним із найширших, затверджених ЄС".

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