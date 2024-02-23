У Миколаєві під час тривоги було чути вибухи: що відомо

У Миколаєві під час тривоги у п'ятницю, 23 лютого, було чути звуки вибухів. Міська влада закликала жителів не хвилюватися.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та медіа.

"У Миколаєві було чутно вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - поінформувало видання.

Також про вибухи писали й інші місцеві Telegram-канали. Їх підтвердили і в мерії. Втім, наголосили, що приводів для хвилювання немає.

"Миколаївці, у місті наразі спокійно. Звуки вибухів, які можна було чути в деяких районах - за межами міста", - повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у низці областей України оголошена повітряна тривога, пов'язана із загрозою застосування авіаційних засобів ураження. Зокрема, у Миколаївській області сирени лунали від 10:33 до 11:26.

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