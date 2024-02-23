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Зеленський показав навчання українських пілотів на F-16 (відео)

Зеленський показав навчання українських пілотів на F-16 (відео)

Винищувачі F-16 прибули до Данії для навчання українських льотчиків / Фото: Збройні сили Норвегії на Х (Twitter)

Сучасна авіація вкрай потрібна нашим бійцям.

Володимир Зеленський показав навчання українських пілотів на F-16. Вони відбуваються на території Данії, зйомка датується лютим 2024 року.

Кадри оприлюднено на сторінці президента у X (Twitter).

"Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з'являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України. У той час як наші пілоти й персонал продовжують навчання, я вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день", – написав Зеленський.

Один з військових визнав, що спершу система здавалася незрозумілою й нереальною до інтегрування в Україну. Нараз очевидно: вона спрощує роботу, економить час і допоможе ЗСУ просувалися вперед.

"Якщо хочемо розвиватися як країна, як структура в Повітряних силах, ми повинні черпати ей досвід в них країнах, які давно вже переступили ей етап", – каже Ігор.

Раніше Данія повідомила, коли передасть винищувачі.

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