Зеленський показав навчання українських пілотів на F-16 (відео)

Володимир Зеленський показав навчання українських пілотів на F-16. Вони відбуваються на території Данії, зйомка датується лютим 2024 року.

Кадри оприлюднено на сторінці президента у X (Twitter).

"Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з'являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України. У той час як наші пілоти й персонал продовжують навчання, я вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день", – написав Зеленський.

All Ukrainians are waiting for the day when the first Ukrainian F-16s appear in our skies and strengthen the defense of our cities and communities, as well as the capabilities of Ukraine’s Defense Forces. While our pilots and personnel continue their training, I thank the F-16… pic.twitter.com/NgaAtC5x8K — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2024

Один з військових визнав, що спершу система здавалася незрозумілою й нереальною до інтегрування в Україну. Нараз очевидно: вона спрощує роботу, економить час і допоможе ЗСУ просувалися вперед.

"Якщо хочемо розвиватися як країна, як структура в Повітряних силах, ми повинні черпати ей досвід в них країнах, які давно вже переступили ей етап", – каже Ігор.

Раніше Данія повідомила, коли передасть винищувачі.

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