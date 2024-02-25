Половина немцев против передачи Taurus Украине

В Германии 49% граждан выступают против предоставления украинским Вооруженным силам дальнобойных ракет Taurus.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института INSA для газеты Bild am Sonntag.

Отмечается, что большинство опрошенных немцев высказались против поставок Украине ракет Taurus – это 49%. Поддержали передачу такого вооружения 35% из 1003 респондентов. Воздержались от ответа 16% респондентов.

Кроме того, 56% опрошенных считают, что Германии следует больше работать для решения войны путем переговоров между Россией и Украиной. 29% — против.

Между тем, по сравнению с январем увеличилось количество немцев, которые считают, что европейские страны должны нарастить поставки оружия и боеприпасов для Украины.

Напомним, на днях Бундестаг принял рекомендацию предоставить Украине ракеты Taurus. Ранее руководящая коалиция "Светофор" подготовила секретное предложение по поставке Киеву большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения.

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