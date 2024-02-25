РФ продолжает атаковать на фронте: где больше всего давит враг – сводка Генштаба

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток, 25 февраля, на фронте произошло 81 боевое столкновение.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Всего враг нанес 4 ракетных и 73 авиационных удара, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ямное Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении силы обороны отразили 5 атак в районе Табаевки Харьковской области.

Табаевка на карте / Фото: Deepstatemap

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении отбиты 2 атаки россиян в районе Тернов Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Терны на карте

Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражены 5 атак в районах населенных пунктов Ивановское и Клищиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Курдюмовка, Майорск, Северное и Железное Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Курдюмовка, Клищиевка, Нью-Йорк и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 18 атак врага в районе населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино, Невельское Донецкой области.

Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Очеретино, Желанне, Бердичи, Ласточкино, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 25 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Кроме того, нашими защитниками отражены более 10 атак противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Парасковеевка, Новомихайловка и Владимировка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка.

На Новопавловском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении отражены 6 атак противника в районе Роботиного и 1 атака в районе Гуляйпольского Запорожской области. Враг нанес авиационных удары в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области.

Ситуация на левом берегу

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 4 попытки штурма позиций украинских войск.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов.

Ответные удары

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 позиции артиллерии противника.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о новом контрнаступлении ВСУ и объяснил причину неудачи предыдущего.

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