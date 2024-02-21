Враг продвинулся к западу от Бахмута, Авдеевки и Донецка – ISW

Российские и некоторые украинские источники утверждали, что ВСУ отступили из Победы в Донецкой области, хотя в ISW пока не видели визуальных доказательств этого.
Российские войска продвинулись к западу от Бахмута, северо-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Продвижение россиян в районе Бахмута
Вблизи Бахмута 20 февраля продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. Аналитики уточнили, что позиционные бои зафиксированы северо-западнее Бахмута в районе Богдановки и Хромового; к западу от Бахмута у Ивановского; юго-западнее Бахмута возле Клещиевки и Андреевки.
Как заявил спикер ОСГВ "Хортица" капитан Илья Евлаш, оккупанты продолжают попытки продвинуться во Часов Яр (к западу от Бахмута) и перебрасывают резервы на Бахмутское направление.
Российские военкоры утверждали, что захватчики перебросили какие-то неизвестные силы из Авдеевского направления в район Бахмута. Подразделения российского 331 воздушно-десантного (ВДВ) полка (98-я дивизия ВДВ) продолжают действовать северо-западнее Бахмута.
Враг продвинулся северо-западнее Авдеевки
Кроме того, российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Авдеевки. Опубликованные 20 февраля геолокационные кадры свидетельствуют, что оккупанты недавно продвинулись на восточную окраину Ласточкиного (к северо-западу от Авдеевки).
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Командир батальона "ДНР" "Спарта" Артем Жога заявил, что российские войска зачистили Авдеевку. Позиционные бои продолжались северо-западнее города в районе Степного и Ласточкиного; к западу от города у Северного; юго-западнее города возле Первомайского и Невельского. Сообщается, что подразделения российской 30 мотострелковой бригады и 9 мотострелковой бригады действуют вблизи Ласточкиного и Первомайского соответственно.
Продвижение оккупантов юго-западнее Донецка
Российские захватчики 20 февраля продвинулись юго-западнее Донецка во время продолжения позиционных боев. Российские военкоры утверждали, что оккупанты продвинулись в Победе (юго-западнее Донецка) вдоль трассы O0532 (или T0524) Победа-Угледар, хотя ISW не видел визуального подтверждения этого.
Российские и некоторые украинские источники утверждали, что ВСУ отступили из Победы, хотя в ISW пока не видели визуальных доказательств отхода украинских войск.
Позиционные боевые действия продолжаются западнее Донецка в районе Георгиевки и юго-западнее города в районе Новомихайловки и Победы. Сообщается, что в районе Новомихайловки продолжают действовать российские подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады и 39-й отдельной мотострелковой бригады. В то же время, подразделения российской 238 артиллерийской бригады продолжают действовать вблизи Георгиевки.
Напомним, российские войска снова активизировали штурмовые действия на Купянском направлении и забрасывают Синьковку, Табаевку и Крахмальное в огромном количестве управляемыми авиабомбами.
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