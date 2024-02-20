Белый дом назвал главные причины, почему россияне пытались захватить Авдеевку

Координатор Совета нацбезопасности США также поддержал и назвал мудрым решение украинского командования отвести войска из Авдеевки, чтобы прежде всего сохранить человеческие ресурсы, наиболее ценные в войне с Россией.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби выразил убеждение, что россияне пытались захватить Авдеевку в основном из-за того, чтобы получить логистический и оперативно-маневренный "хаб" на Донбассе, в частности в Донецкой области.

Об этом заявил на телефонном брифинге Джон Кирби, передает корреспондент Укринформа.

По словам координатора Совета нацбезопасности США, россияне считают, что захват Авдеевки даст им толчок для проведения дальнейших операций в Донецкой и Луганской областях Украины.

Также в Белом доме назвали бездействие Конгресса США, а именно Палаты представителей по затягиванию с принятием помощи Украине, одной из главных причин, почему ВСУ покинули населенный пункт Авдеевка в Донецкой области.

"В течение нескольких месяцев Украина могла сдерживать российские атаки, пока у нее не начали заканчиваться боеприпасы, особенно артиллерийские виды боеприпасов, необходимые для того, чтобы помешать российским силам достичь украинских оборонных линий и захватить эти позиции", – заявил Кирби.

Он также подчеркнул, что решение Украины выйти из Авдеевки не связано с тем, что украинские силы, мол, недостаточно мужественны в своей борьбе, или не имеют военного управления, тактической смелости или боевых навыков. По словам Кирби, это произошло из-за бездействия Конгресса.

"Мы предупреждали Конгресс, что в случае его бездействия Украина терпит потери на поле боя, что и произошло", — подчеркнул он.

Координатор Совета нацбезопасности США призвал законодателей в Палате представителей обеспечить как можно скорее поступление оружия и боеприпасов в украинские военные.

Добавим, что глава Кремля Владимир Путин воспользовался моментом, пока Запад затягивает военную помощь Украине.

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