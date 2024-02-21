Ворог просунувся на захід від Бахмута, Авдіївки та Донецька – ISW

Російські та деякі українські джерела стверджували, що ЗСУ відступили з Побєди на Донеччині, хоча в ISW наразі не бачили візуальних доказів цього.

Російські війська просунулися на захід від Бахмута, на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування росіян у районі Бахмута

Поблизу Бахмута 20 лютого тривали позиційні бої, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Аналітики уточнили, що позиційні бої зафіксовані на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового; на захід від Бахмута біля Іванівського; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки.

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Як заявив речник ОСУВ "Хортиця" капітан Ілля Євлаш, окупанти продовжують спроби просунутися до Часового Яру (на захід від Бахмута) і перекидають резерви на Бахмутський напрямок.

Російські воєнкори стверджували, що загарбники перекинули якісь невідомі сили з Авдіївського напрямку до району Бахмута. Підрозділи російського 331 повітряно-десантного (ВДВ) полку (98-а дивізія ВДВ) продовжують діяти на північний захід від Бахмута.

Ворог просунувся на північний захід від Авдіївки

Окрім того, російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки. Опубліковані 20 лютого геолокаційні кадри свідчать, що окупанти нещодавно просунулися на східну околицю Ласточкиного (на північний захід від Авдіївки).

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Командир батальйону "ДНР" "Спарта" Артем Жога заявив, що російські війська зачистили Авдіївку. Позиційні бої тривали на північний захід від міста в районі Степового та Ласточкиного; на захід від міста біля Сіверного; на південний захід від міста біля Первомайського та Невельського. Повідомляється, що підрозділи російської 30 мотострілецької бригади і 9 мотострілецької бригади діють поблизу Ласточкиного та Первомайського відповідно.

Просування окупантів на південний захід від Донецька

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Російські загарбники 20 лютого просунулися на південний захід від Донецька під час продовження позиційних боїв. Російські воєнкори стверджували, що окупанти просунулися в Побєді (на південний захід від Донецька) вздовж траси O0532 (або T0524) Побєда-Вугледар, хоча ISW не бачив візуального підтвердження цього.

Російські та деякі українські джерела стверджували, що ЗСУ відступили з Побєди, хоча ISW наразі не бачили візуальних доказів відходу українських військ.

Позиційні бойові дії тривають на захід від Донецька в районі Георгіївки та на південний захід від міста в районі Новомихайлівки та Побєди. Повідомляється, що в районі Новомихайлівки продовжують діяти російські підрозділи 155 окремої морської піхотної бригади і 39-ї окремої мотострілецької бригади. Водночас підрозділи російської 238 артилерійської бригади продовжують діяти поблизу Георгіївки.

Нагадаємо, російські війська знову активізували штурмові дії на Куп'янському напрямку і закидають Синьківку, Табаївку і Крохмальне величезною кількістю керованих авіабомб.

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