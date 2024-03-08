Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит наступление в Газе

ЦАХАЛ будет действовать на всей территории Газы, в частности, в городе Рафак.

Армия Израиля будет и дальше наступать на силы ХАМАС в Секторе Газы, в частности в городе Рафак, несмотря на все более сильное международное давление.

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Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает агентство Reuters.

"Существует международное давление, и оно растет, но именно тогда, когда международное давление растет, мы должны сплотиться, мы должны стоять вместе против попыток остановить войну", — сказал Нетаньяху.

Премьер заявил, что ЦАХАЛ будет действовать на всей территории Газы, в частности, в городе Рафак, который является "последней твердыней ХАМАС".

"Те, кто говорит нам бездействовать в Рафасе, говорят нам проиграть войну, а этого не произойдет", — сказал Нетаньяху.

Он добавил, что Израиль должен дать отпор "рассчитанной попытке" обвинить страну в преступлениях ХАМАС.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль готов к шестинедельному перемирию в Секторе Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня.

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