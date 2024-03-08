Україна може зупинити Путіна - Байден

Україна може зупинити президента РФ Володимира Путіна, якщо США дадуть їй достатньо зброї.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу перед Конгресом.

З його слів, від часів громадянської війни в США не було таких нападів на демократію, як наразі. Глава Кремля Володимир Путін не збирається зупинятися в Україні. Він сіє хаос по всій Європі, зазначив Байден.

"Але Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо їм зброю, таку як потрібно", — зазначив американський президент.

Байден вважає, що військова допомога Києву блокується тими, хто хоче зіштовхнути Америку з курсу світового лідерства.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що наслідки бездіяльності Конгресу у питанні допомоги Україні жахливі.

Крім того, ми раніше інформували, що спікер Палати представників Джонсон зіткнувся з визначальною дилемою щодо України.

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