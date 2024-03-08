Україна може зупинити Путіна - Байден

Президент США Джо Байден згадав про необхідність допомоги Україні.
Україна може зупинити президента РФ Володимира Путіна, якщо США дадуть їй достатньо зброї.
Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу перед Конгресом.
З його слів, від часів громадянської війни в США не було таких нападів на демократію, як наразі. Глава Кремля Володимир Путін не збирається зупинятися в Україні. Він сіє хаос по всій Європі, зазначив Байден.
"Але Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо їм зброю, таку як потрібно", — зазначив американський президент.
Байден вважає, що військова допомога Києву блокується тими, хто хоче зіштовхнути Америку з курсу світового лідерства.
Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що наслідки бездіяльності Конгресу у питанні допомоги Україні жахливі.
Крім того, ми раніше інформували, що спікер Палати представників Джонсон зіткнувся з визначальною дилемою щодо України.
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