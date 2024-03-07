18-летний немец написал более 4200 доносов: за кем он охотится

В Германии Никлас Маттеи из Грефенхайнихена, называющего себя в соцсетях "мастером доносов", патрулирует город на велосипеде в ярком светоотражающем костюме и разыскивает тех, кто нарушает правила парковки. Он сразу делает фото на смартфон и сообщает о нарушителях полиции.

Об этом пишет Bild.

В родном городке мужчина донес уже на 8% жителей, из-за чего постоянно сталкивается с оскорблениями и агрессией. Многие опрошенные BILD резко раскритиковали доносчика.

За прошлый год Маттеи написал 4227 заявлений о неправильной парковке, общая сумма штрафов составила 140 000 евро. Парень не дает спуску и чиновникам, внимательно следя за тем, как они тратят эти средства.

18-летний Никлас Маттеи

Он не боится придираться и к полиции: недавно он отчитал патрульных за то, что номер их машины был грязным. Юноша развернулся и за пределы города. Его цель – разоблачить хотя бы одного нарушителя по всей Германии. Недавно в Хемнице он донес на известного рэпера Финча.

Бургомистр Грефенхайнихена Энрико Шиллинг крайне недоволен парнем. По словам чиновника, тысячи жалоб Маттея парализуют работу полиции. Кроме того, он сеет раздор среди горожан. Несколько из них уже обратились с жалобами на юношу. "Такие проделки нельзя терпеть. Мы рассматриваем все правовые меры, сказал BILD бургомистр. — Я мечтаю, чтобы его особенная одаренность нашла себе другую сферу применения"

Между тем с 21 февраля плату за парковку в Киеве взимать не могут, ведь шестой апелляционный админсуд столицы подтвердил решение Окружного админсуда о признании противоправным и отмене распоряжения КМВА, которым утверждены тарифы на платную парковку в городе.

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