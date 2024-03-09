Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2024 года: полный перечень

Размер нынешней Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко будет составлять 429 тысяч гривен каждая.

В субботу, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил список лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2024 года.

Об этом стало известно из опубликованного на сайте Офиса президента указа №143/2024.

Указом президента определено, что размер Шевченковской премии в этом году составит 429 тысяч гривен каждая.

Наивысшую украинскую награду в сфере культуры получат всего 11 человек в пяти номинациях.

Литература:

Дмитрий Лазуткин за книгу стихов "Закладка";

Ярина Черногуз за книгу поэзии "[dasein: оборона присутствия]".

Публицистика, журналистика:

Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за серию журналистских материалов об осаде Мариуполя (репортажи, фото и видеорепортажи, расследование и фильм "20 дней в Мариуполе").

Музыкальное искусство:

Певица Джамала (Сусана Джамаладинова) — за альбом Qirim;

композитор Кармелла Цепколенко — за кантаты "Читая историю" по поэзии Оксаны Забужко, "Откуда ты, черная валка, птичья сыграет?" по поэзии Сергея Жадана, Дуэль-Дуэт для скрипки и контрабаса, Симфонию №5.

Театральное искусство:

Иван Уровский, Татьяна Овсийчук, Сусанна Карпенко за спектакль "Конотопская ведьма" по повести Григория Квитки-Основьяненко Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Визуальные искусства:

Андрей Ермоленко за серию работ "Russian resistance // Украинское сопротивление".

В этом году не определили лауреатов в двух номинациях: литературоведение и искусствоведение и киноискусство.

Напомним, в прошлом году впервые в истории Шевченковской премии 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, не были обнародованы имена лауреатов.

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