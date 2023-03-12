Рецепт борща с карасями: постное блюдо, которое любил Тарас Шевченко

Рецепт постного борща с карасями, который так любил Кобзарь от известного шеф-повар Евгения Клопотенко, найдете в материале ТСН.ua

Рецепт вкусного постного борща опубликован на странице шеф-повара.

"Тарас Григорьевич в своей биографии писал, что очень любил одесский борщ с карасями", — написал Клопотенко на своей странице.

Ингредиенты:

6 небольших карасей или другая рыба, которую любите,

1 ст. л муки,

большая свекла,

луковица.

4 картофеля,

одна морковь,

200 г капусты,

200 мл томатного сока,

соль и специи по вкусу, лавровый лист.

Рецепт борща с карасями

Хорошо посолите очищенных карасей (или другую рыбу) и запанируйте в муке. Обжарьте карасей до румяной корочки. Переложите на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

Очистить овощи — большую свеклу, среднюю луковицу, четыре средних картофелины и одну среднюю морковку. Лук порежьте кубиком, а морковь со свеклой натрите на терке.

Обжарьте лук на растительном масле в глубокой сковороде до мягкости. Добавьте натертую морковь и свеклу, влейте 200 мл томатного сока, лучше домашнего и тушите все вместе несколько минут. Добавьте 150 мл воды, доведите до кипения и тушите на медленном огне 10 минут.

Тем временем в кастрюлю выложите почищенный картофель, порезанный кубиками и залейте 2 л воды. Посолите, варите на среднем огне 20 минут. Нашинкованную свежую капусту добавьте в кастрюлю и варите в течение 10 минут.

После этого добавьте в кастрюлю овощи из сковороды, 2 лавровых листа, пару горошины душистого перца, соль, перец по вкусу. Оставьте на медленном огне на 5 минут.

Добавьте в борщ жареных карасей и проварите все вместе в течение нескольких минут.

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