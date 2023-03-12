Рецепт борща с карасями: постное блюдо, которое любил Тарас Шевченко

Рецепт постного борща с карасями, который так любил Кобзарь от известного шеф-повар Евгения Клопотенко, найдете в материале ТСН.ua
Рецепт вкусного постного борща опубликован на странице шеф-повара.
"Тарас Григорьевич в своей биографии писал, что очень любил одесский борщ с карасями", — написал Клопотенко на своей странице.
Ингредиенты:
- 6 небольших карасей или другая рыба, которую любите,
- 1 ст. л муки,
- большая свекла,
- луковица.
- 4 картофеля,
- одна морковь,
- 200 г капусты,
- 200 мл томатного сока,
- соль и специи по вкусу, лавровый лист.
Рецепт борща с карасями
- Хорошо посолите очищенных карасей (или другую рыбу) и запанируйте в муке. Обжарьте карасей до румяной корочки. Переложите на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.
- Очистить овощи — большую свеклу, среднюю луковицу, четыре средних картофелины и одну среднюю морковку. Лук порежьте кубиком, а морковь со свеклой натрите на терке.
- Обжарьте лук на растительном масле в глубокой сковороде до мягкости. Добавьте натертую морковь и свеклу, влейте 200 мл томатного сока, лучше домашнего и тушите все вместе несколько минут. Добавьте 150 мл воды, доведите до кипения и тушите на медленном огне 10 минут.
- Тем временем в кастрюлю выложите почищенный картофель, порезанный кубиками и залейте 2 л воды. Посолите, варите на среднем огне 20 минут. Нашинкованную свежую капусту добавьте в кастрюлю и варите в течение 10 минут.
- После этого добавьте в кастрюлю овощи из сковороды, 2 лавровых листа, пару горошины душистого перца, соль, перец по вкусу. Оставьте на медленном огне на 5 минут.
- Добавьте в борщ жареных карасей и проварите все вместе в течение нескольких минут.
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