Категорія
Їжа
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рецепт борщу з карасями: пісна страва, яку любив Тарас Шевченко

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
678
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Рецепт борщу з карасями: пісна страва, яку любив Тарас Шевченко

Рецепт борща з карасями

Рецепт пісного борщу з карасями, який так полюбляв Кобзар від відомого шеф-кухар Євгена Клопотенка знайдете в матеріалі ТСН.ua

Рецепт смачного пісного борщу опублікований на сторінці шеф-кухаря. 

"Тарас Григорович у своїй біографії писав, що дуже любив одеський борщ з карасями", — написав Клопотенко на своїй сторінці. 

Інгредієнти:

  • 6 невеликих карасів або інша риба, яку любите,
  • 1 ст. л борошна,
  • великий буряк,
  • цибулина,
  • 4 картоплі,
  • одна морква,
  • 200 г капусти,
  • 200 мл томатного соку, 
  • сіль та спеції на смак, лавровий лист.

Рецепт борщу з карасями

  • Добре посоліть очищених карасів (або іншу рибу) та запаніруйте в борошні. Обсмажте карасів до рум’яної скоринки. Перекладіть на паперові рушники, щоб всмокталася зайва олія.
  • Очистить овочі — великий буряк, середню цибулину, чотири середні картоплини та одну середню морквину. Цибулю поріжте кубиком, а моркву з буряком натріть на тертці. 
  • Обсмажте цибулю   на олії у глибокій пательні до м’якості. Додайте натерті моркву і буряк, влийте 200 мл томатного соку, краще домашнього та тушкуйте все разом кілька хвилин. Додайте 150 мл води, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин.
  • Тим часом у каструлю викладіть почищену картоплю, порізану кубиками та залийте 2 л води. Посоліть, варіть на середньому вогні 20 хвилин. Нашинковану свіжу капусту додайте у каструлю та варіть ще протягом 10 хвилин.
  • Після цього додайте в каструлю овочі з пательні, 2 лаврових листи, пару горошини духмяного перцю, сіль, перець до смаку. Залиште на повільному вогні на 5 хвилин.
  • Додайте до борщу смажених карасів та проваріть все разом протягом кількох хвилин. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
678
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація