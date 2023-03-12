Рецепт борщу з карасями: пісна страва, яку любив Тарас Шевченко

Рецепт пісного борщу з карасями, який так полюбляв Кобзар від відомого шеф-кухар Євгена Клопотенка знайдете в матеріалі ТСН.ua
Рецепт смачного пісного борщу опублікований на сторінці шеф-кухаря.
"Тарас Григорович у своїй біографії писав, що дуже любив одеський борщ з карасями", — написав Клопотенко на своїй сторінці.
Інгредієнти:
- 6 невеликих карасів або інша риба, яку любите,
- 1 ст. л борошна,
- великий буряк,
- цибулина,
- 4 картоплі,
- одна морква,
- 200 г капусти,
- 200 мл томатного соку,
- сіль та спеції на смак, лавровий лист.
Рецепт борщу з карасями
- Добре посоліть очищених карасів (або іншу рибу) та запаніруйте в борошні. Обсмажте карасів до рум’яної скоринки. Перекладіть на паперові рушники, щоб всмокталася зайва олія.
- Очистить овочі — великий буряк, середню цибулину, чотири середні картоплини та одну середню морквину. Цибулю поріжте кубиком, а моркву з буряком натріть на тертці.
- Обсмажте цибулю на олії у глибокій пательні до м’якості. Додайте натерті моркву і буряк, влийте 200 мл томатного соку, краще домашнього та тушкуйте все разом кілька хвилин. Додайте 150 мл води, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин.
- Тим часом у каструлю викладіть почищену картоплю, порізану кубиками та залийте 2 л води. Посоліть, варіть на середньому вогні 20 хвилин. Нашинковану свіжу капусту додайте у каструлю та варіть ще протягом 10 хвилин.
- Після цього додайте в каструлю овочі з пательні, 2 лаврових листи, пару горошини духмяного перцю, сіль, перець до смаку. Залиште на повільному вогні на 5 хвилин.
- Додайте до борщу смажених карасів та проваріть все разом протягом кількох хвилин.
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