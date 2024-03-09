Местами мороз и мокрый снег: прогноз погоды в Украине 10 марта

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 10 марта.

В Украине в воскресенье, 10 марта, ожидается переменная облачность, без осадков.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Лишь днем на Закарпатье местами небольшой дождь, в северо-восточных, восточных областях и в Карпатах местами небольшой мокрый снег и дождь.

В западных и южных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах до 9° мороза; днем 4-9° тепла, в западной и юго-западной до 12°, на востоке и северо-востоке страны 0-5° тепла.

В Киевской области также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве ночью 0-2° мороза, днем – 5-7° тепла.

Напомним, в Украине начнется затяжное похолодание – синоптика не назвала дату.

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