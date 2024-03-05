В Украине начнется затяжное похолодание: синоптик назвала дату

В Украине с 6 марта ожидается похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха завтра в течение дня не превысит +1...5℃, только в Закарпатье и в южной части будет теплее, +8...12℃, ночью будет от +3℃ до -3℃.

"Первое ощутимое стратегическое потепление, ориентировочно, предполагается с 16 марта. Однако небольшое количество осадков, прояснение, незначительная облачность позволят солнцу даже среди этого ближайшего холодного периода повышать температуру воздуха до комфортных значений", — написала она.

Завтра дождь и мокрый снег пройдут в западных областях, ночью и утром на севере Украины (кроме Сумщины). На остальной территории – в центральной части, на востоке и юге, осадки маловероятны. Ветер будет северо-восточным, восточным, временами с сильными порывами.

В Киеве завтра также ожидается похолодание — в течение дня будет +1...3℃, ожидается порывистый северо-восточный ветер. А в ближайшую ночь и завтра утром есть вероятность мокрого снега. Днем, 6 марта, в столице осадков не будет.

"Морозы будут преимущественно ночью. Ниже всего столбики термометров будут опускаться до -3...6 градусов, на северо-востоке Украины разве что до -9...11 градусов. А в дневные часы предполагается 0...+5 градусов, при солнечной погоде погоды до +3...7 градусов", — добавила Диденко.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на неделю.

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