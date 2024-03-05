Верховная Рада отменила заседания 6-8 марта – нардеп

В Верховной Раде Украины отменено заседание на 6-8 марта. Во время них парламент должен был рассмотреть новый законопроект о мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Заседания Рады, которые должны были пройти на этой неделе... отменены. Ровно через 24 часа", — написал Гончаренко.

По словам нардепа, в парламенте разгорелся скандал по поводу препятствования выезду депутатов в командировку за границу.

"В связи с этим ряд фракций заявил, что будут ставить на голосование каждую поправку, и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание", — отметил он.

В свою очередь нардеп Ярослав Железняк написал, что официальная причина отмены заседания — "срочная необходимость сделать комплексный отчет для Сената США".

Он подчеркнул, что вообще будет досадно, если во время войны заседаний Верховной Рады не будет почти месяц.

Ранее сообщалось, что рассмотрение законопроекта о мобилизации может затянуться на недели, если каждый нардеп поставит свою правку на голосование.

Кстати, накануне нардеп Роман Костенко сообщил, что дата голосования за законопроект о мобилизации будет зависеть от того, сколько этот документ будут рассматривать в Комитете по вопросам нацбезопасности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мобилизация погрязла в правках нардепов! Их аж 4195!