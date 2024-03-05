Верховна Рада скасувала засідання 6-8 березня - нардеп

У Верховній Раді України скасували засідання на 6-8 березня. Під час них парламент мав розглянути новий законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Засідання Ради, які повинні були пройти на цьому тижні… скасовані. Рівно за 24 години", — написав Гончаренко.

За словами нардепа, у парламенті розгорівся скандал щодо перешкоджання виїзду депутатів у відрядження за кордон.

"У звʼязку з цим низка фракцій заявили, що будуть ставити на голосування кожну поправку, і тоді керівництво Ради вирішило просто скасувати засідання", — зазначив він.

Своєю чергою нардеп Ярослав Железняк написав, що офіційна причина скасування засідання — "терміново потреба зробити комплексний звіт для Сенату США".

Він наголосив, що взагалі буде прикро, якщо під час війни засідання Верховної Ради не буде майже місяць.

Раніше повідомлялося, що розгляд законопроєкту про мобілізацію може затягнутися на тижні, якщо кожен нардеп поставить свою правку на голосування.

До слова, напередодні нардеп Роман Костенко повідомив, що дата голосування за законопроєкт про мобілізацію залежатиме від того, скільки цей документ розглядатимуть у Комітеті з питань нацбезпеки.

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