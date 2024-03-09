В Польше раскопали древний клад: что обнаружили ученые

В польском городе Слубице исследователи обнаружили сокровище бронзового века. Эта находка проливает свет на старые практики в регионе.

Об этом пишет Heritage Daily.

Сокровище бронзовых артефактов состоит из трех серпов, двух топоров, четырех браслетов, шести колец, фрагмента шпильки и отрезка удила. Кроме того, на месте обнаружены остатки литейных отходов, дающих представление об исторической бронзоливарной деятельности в этой местности.

Ученые говорят, что бронза имела огромную ценность той эпохи, что побудило ремесленников скрывать эти ценные вещи во время конфликтов или для предотвращения краж. Еще одной важной возможностью является ритуальный аспект, поскольку общины бронзового века часто оставляли предметы как вотивные жертвоприношения, что придает находкам еще один слой культурного значения.

Ранее сообщалось, что мужчина достал из реки меч викингов с помощью магнита. Находку пришлось передать музею.

Читайте также: