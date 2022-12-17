В Египте археологи раскопали погребение женщины: находка их шокировала

В некрополе Амарна на восточном берегу реки Нил археологи нашли удивительную коллекцию золотых украшений, которую датируют 3,5 тысячами лет. Там они раскопали захоронения молодой женщины.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Ее тело нашли завернутым в текстильную и растительно-волокнистую ткань, а рядом находилось ожерелье с лепестковидными подвесками, а еще три перстня, изготовленные из золота и стеатита.

На одном из этих колец отчеканено изображение древнеегипетского божества Бесса. Его чтили как покровителя матерей. На других двух перстнях высечены слова, которые можно перевести как "владычица двух земель". Возможно, речь шла о Нижнем и Верхнем царствах Египта.

Рядом с погребенной женщиной было небольшое количество могил и гробниц, которые можно датировать 1550-1292 годами до н.э., то есть они принадлежат к Восемнадцатой династии.

Напомним, археологи нашли церкви, датируемые 6-7 веком нашей эры, когда Северо-Восточная Африка и Южная Аравия в период от античности до средневековья находились под властью Аксумского царства.

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