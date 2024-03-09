Заседание "Рамштайна": в США назвали дату следующей встречи

Следующее, 20-е, заседание Контактной группы по обороне Украины в формате " Рамштайн " состоится 19 марта в Германии.

Об этом "Радио Свобода" сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил США в Европе.

"Министр обороны США Ллойд Остин планирует провести личную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, Германия, 19 марта 2024 года. Остин снова пригласил министров обороны и старших военных должностных лиц мира, чтобы обсудить кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", – говорится в сообщении.

Предыдущее, 19-е заседание, прошло 14 февраля. Министр обороны Рустем Умеров рассказал о том, какое оружие для Украины договорились на "Рамштайне".

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