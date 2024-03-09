Заседание "Рамштайна": в США назвали дату следующей встречи

В США объявили дату следующего заседания "Рамштайна".
Следующее, 20-е, заседание Контактной группы по обороне Украины в формате " Рамштайн " состоится 19 марта в Германии.
Об этом "Радио Свобода" сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил США в Европе.
"Министр обороны США Ллойд Остин планирует провести личную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, Германия, 19 марта 2024 года. Остин снова пригласил министров обороны и старших военных должностных лиц мира, чтобы обсудить кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", – говорится в сообщении.
Предыдущее, 19-е заседание, прошло 14 февраля. Министр обороны Рустем Умеров рассказал о том, какое оружие для Украины договорились на "Рамштайне".
Читайте также ведущие новости дня:
- Законопроект о мобилизации: как могут наказать тех, кто не обновил данные в ТЦК и СП
- Ядерное оружие по Украине: эксперт объяснил, каким может быть удар и при чем здесь гаубицы
- "Теперь будут спускаться на парашютах и раздавать повестки через дымоходы": подробности избиения топорами военкомов на Буковине