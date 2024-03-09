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Засідання "Рамштайн": у США назвали дату наступної зустрічі

Засідання "Рамштайн": у США назвали дату наступної зустрічі

Українська делегація під час засідання "Рамштайну" / Фото: Рустем Умєров

У США оголосили дату наступного засідання "Рамштайн".

Наступне, 20-те, засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня у Німеччині.   

Про це "Радіо Свобода" повідомили у пресслужбі Військово-повітряних сил США у Європі.

"Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року. Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити кризу в Україні й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США", – йдеться у повідомленні.

Попереднє, 19-те засідання, пройшло 14 лютого. Міністр оборони Рустем Умєров розповів про те, яку зброю для України домовилися на "Рамштайні".

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