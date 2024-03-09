Захватчики обстреляли Херсон: пострадал 7-летний мальчик

Мальчик был доставлен в больницу для оказания помощи.

Российские захватчики 8 марта обстреляли Херсон, в результате чего ранения получил 7-летний мальчик.

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Об этом сообщает Херсонская ОВА.

В ОВА сообщили, что мальчик был доставлен в больницу для оказания помощи.

"Враг ударил по Херсону. В результате попадания авиабомбы в дом пострадал 7-летний мальчик. "Скорая" доставила его в больницу. Медики диагностировали взрывную травму и контузию. Врачи оказывают ему помощь", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на месте обстрела деблокировали двух пожилых людей из квартиры на третьем этаже. Их эвакуировали в безопасное место.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики 8 марта обстреляли город Волчанск, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, мы ранее информировали, что враг массированно атаковал Донбасс, что известно о раненых и последствиях.

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