Захватчики обстреляли Херсон: пострадал 7-летний мальчик

Мальчик был доставлен в больницу для оказания помощи.
Российские захватчики 8 марта обстреляли Херсон, в результате чего ранения получил 7-летний мальчик.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
В ОВА сообщили, что мальчик был доставлен в больницу для оказания помощи.
"Враг ударил по Херсону. В результате попадания авиабомбы в дом пострадал 7-летний мальчик. "Скорая" доставила его в больницу. Медики диагностировали взрывную травму и контузию. Врачи оказывают ему помощь", — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что на месте обстрела деблокировали двух пожилых людей из квартиры на третьем этаже. Их эвакуировали в безопасное место.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики 8 марта обстреляли город Волчанск, в результате чего погибли два человека.
Кроме того, мы ранее информировали, что враг массированно атаковал Донбасс, что известно о раненых и последствиях.
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