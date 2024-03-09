Подарок на 8 марта: теща Риши Сунака попала в парламент Индии

73-летняя Судха Мурти получила это назначение от президента страны как признание ее заслуг в разных сферах общественной жизни.

В пятницу, 8 марта, теща британского премьер-министра Риши Сунака была назначена в верхнюю палату парламента Индии. 73-летняя Судха Мурти назвала это назначение приятной неожиданностью в Международный женский день.

Об этом сообщает BBC.

Большинство членов верхней палаты Индии избираются, но 12 из них, как правило, с высокими достижениями, назначаются в эту палату президентом на шестилетний срок.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, что это назначение является примером "Нари Шакти" [силы женщин] "в формировании судьбы нашей нации".

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"Вклад госпожи Мурти в разные сферы, включая социальную работу, филантропию и образование, был огромным и вдохновлял людей", — написал он в сообщении на X (ранее Twitter).

В прошлом году индийское правительство наградило Судху Мурти третьей высшей гражданской наградой Индии в знак признания ее успехов в сфере социального обеспечения.

Судха Мурти заявила, что благодарна за возможность служить своей стране. "Номинация стала приятной неожиданностью, и я вдвойне рада получить эту честь в Международный женский день. Я еще не определила планы на свой парламентский срок. Я увижу, что я могу сделать лучшее, чтобы использовать эту платформу для работы в пользу индийского народа”, — сказала она в комментарии The Hindu.

Что известно о теще британского премьера

Судха Мурти замужем за Нагаварой Рамарао Нараяной Мурти, миллиардером, соучредителем глобального технологического гиганта Infosys. По данным Forbes, состояние ее мужа оценивается в 4,7 миллиарда долларов.

Однажды Нараяна Мурти сказал, что он ссудил 250 долларов у своей жены, чтобы основать фирму, которая сейчас является седьмой по величине в Индии и первой индийской компанией, зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Их дочь Акшата вышла замуж в 2009 году за Риши Сунака, который с 2022 года является премьер-министром Великобритании.

Она также заявила, что хотя ей удалось сделать своего мужа бизнесменом, но ее дочь "сделала своего мужа премьер-министром Соединенного Королевства".

Напомним, в прошлом году британского премьер-министра Риши Сунака оштрафовала полиция Ланкашира за то, что он не пристегнул ремень безопасности, когда на заднем сиденье автомобиля снимал видео для соцсетей.

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