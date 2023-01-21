Британский премьер был оштрафован за ненадлежащее поведение в автомобиле (видео)

Риши Сунак не пристегнул ремень безопасности на заднем сиденье, когда снимал ролик для социальных сетей.

Британского премьер-министра Риши Сунака оштрафовала полиция Ланкашира за то, что он не пристегнул ремень безопасности, когда на заднем сиденье автомобиля снимал видео для соцсетей

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел во время пребывания Сунака в Ланкашире, когда он совершал рабочий визит в северную Англию. На записи британский премьер обсуждает последний раунд государственного финансирования развития общин на территории и записывает обращение на камеру с заднего сиденья автомобиля, не пристегнувшись ремнем безопасности.

Пресс-служба премьер-министра подтвердила этот факт, отметив, что Сунак признал ошибку и извинился, добавив, что заплатит штраф.

Пассажиров, которых поймают с непристегнутыми ремнями безопасности на заднем сиденье, могут оштрафовать на 100 фунтов стерлингов. Штраф может увеличиться до 500 фунтов стерлингов, если дело дойдет до суда.

Напомним, Риши Сунак 25 октября стал 57-м и самым молодым премьер-министром Великобритании после того, как Лиз Трасс ушла с должности после менее двух месяцев с момента ее избрания главой правительства страны.

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