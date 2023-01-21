Британського прем’єра оштрафували за неналежну поведінку в автомобілі (відео)

Ріші Сунак не пристебнув ремінь безпеки на задньому сидінні, коли знімав ролик для соціальних мереж.

Британського прем'єр-міністра Ріші Сунака оштрафувала поліція Ланкаширу за те, що він не пристебнув ремінь безпеки, коли на задньому сидінні автомобіля знімав відео для соцмереж

Про це повідомляє ВВС .

Інцидент трапився під час перебування Сунака в Ланкаширі, коли він здійснював робочий візит до північної Англії. На записі британський прем’єр обговорює останній раунд державного фінансування розвитку громад на території та записує звернення на камеру із заднього сидіння автомобіля, не пристебнувшись ременем безпеки.

Пресслужба прем’єр-міністра підтвердила цей факт, зазначивши, що Сунак “визнав помилку і вибачився", додавши, що заплатить штраф.

Пасажирів, яких спіймають з непристебнутими ременями безпеки на задньому сидінні можуть оштрафувати на 100 фунтів стерлінгів. Штраф може зрости до 500 фунтів стерлінгів, якщо справа дійде до суду.

Нагадаємо, Ріші Сунак 25 жовтня став 57-м і наймолодшим прем’єр-міністром Великої Британії після того, як Ліз Трасс пішла з посади після менше ніж двох місяців від моменту її обрання очільницею уряду країни.

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