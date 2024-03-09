Подарунок на 8 березня: теща Ріші Сунака потрапила до парламенту Індії

73-річна Судха Мурті отримала це призначення від президента країни як визнання її заслуг у різних сферах громадського життя.

У п’ятницю, 8 березня, теща британського прем'єр-міністра Ріші Сунака була призначена до верхньої палати парламенту Індії. 73-річна Судха Мурті назвала це призначення приємною несподіванкою у Міжнародний жіночий день.

Про це повідомляє ВВС.

Більшість членів верхньої палати Індії обираються, але 12 з них, як правило, з високими досягненнями, призначаються до цієї палати президентом на шестирічний термін.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав, що це призначення є прикладом “Нарі Шакті” [сили жінок] “у формуванні долі нашої нації”.

“Внесок пані Мурті в різні сфери, включаючи соціальну роботу, філантропію та освіту, був величезним і надихав людей”, - написав він у дописі на X (раніше Twitter).

Минулого року індійський уряд нагородив Судху Мурті третьою найвищою цивільною нагородою Індії, на знак визнання її успіхів у сфері соціального забезпечення.

Судха Мурті заявила, що вдячна за можливість служити своїй країні. “Номінація стала приємною несподіванкою, і я подвійно рада отримати цю честь у Міжнародний жіночий день. Я ще не визначила свої плани на свій парламентський термін. Я побачу, що я можу зробити краще, щоб використовувати цю платформу для роботи на користь індійського народу”, - сказала вона в коментарі газеті The Hindu.

Що відомо про тещу британського прем’єра

Судха Мурті одружена з Нагаварою Рамарао Нараяною Мурті, мільярдером, співзасновником глобального технологічного гіганта Infosys. За даними Forbes, статки її чоловіка оцінюються в 4,7 мільярда доларів.

Одного разу Нараяна Мурті сказав, що він позичив 250 доларів у своєї дружини, щоб заснувати фірму, яка зараз є сьомою за величиною в Індії та першою індійською компанією, зареєстрованою на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Їхня донька Акшата вийшла заміж у 2009 році за Ріші Сунака, який з 2022 року є прем'єр-міністром Великої Британії.

Вона також заявила, що хоча їй вдалося зробити свого чоловіка бізнесменом, але її донька “зробила свого чоловіка прем'єр-міністром Сполученого Королівства”.

Нагадаємо, минулого року британського прем'єр-міністра Ріші Сунака оштрафувала поліція Ланкаширу за те, що він не пристебнув ремінь безпеки, коли на задньому сидінні автомобіля знімав відео для соцмереж.

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