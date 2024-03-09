Загарбники обстріляли Херсон: постраждав 7-річний хлопчик

Хлопчик був доставлений до лікарні для надання допомоги.
Російські загарбники 8 березня обстріляли Херсон, в результаті чого поранення отримав 7-річний хлопчик.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
У ОВА повідомили, що хлопчик був доставлений до лікарні для надання допомоги.
"Ворог вдарив по Херсону. Внаслідок влучання авіабомби в будинок постраждав 7-річний хлопчик. "Швидка" доставила його до лікарні. Медики діагностували вибухову травму та контузію. Лікарі надають йому допомогу", - йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється, що на місці обстрілу деблокували двох літніх людей з квартири на третьому поверсі. Їх евакуювали в безпечне місце.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники 8 березня обстріляли місто Вовчанськ, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
Крім того, ми раніше інформували, що ворог масовано атакував Донеччину, що відомо про поранених та наслідки.
Читайте також:
- Обстріл Чугуєва на Харківщині: стало відомо, чим і звідки били росіяни
- Росіяни масовано атакували Україну ракетами і безпілотниками: подробиці обстрілу
- Окупанти вбили чоловіка та атакували приватні будинки на Чернігівщині