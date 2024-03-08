Российские захватчики убили двух жителей Волчанска

На местах происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

Российские захватчики 8 марта обстреляли город Волчанск, в результате чего погибли два человека.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В сообщении указывается, что российские оккупанты обстреляли город на Харьковщине с применением FPV-дрона.

"8 марта около 15:45 в Волчанске зафиксировано попадание FPV-дрона в автомобиль Ford Transit. В результате погиб мужчина 1970 года рождения и женщина 1975 года рождения", — говорится в сообщении.

На местах происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

Напомним, ранее сообщалось, что враг массированно атаковал Донетчину, что известно о раненых и последствиях.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики обстреляли Харьковщину.

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