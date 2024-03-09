Троє осіб постраждали в результаті обстрілу Херсону — ОВА

Російські загарбники вчергове обстріляли Херсон, в результаті чого троє осіб отримали вибухові травми та звернулись по медичну допомогу.

Про це у Телеграмі повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Троє херсонців звернулись по медичну допомогу після ранкових обстрілів Херсона. У 42-річного чоловіка медики діагностували вибухову травму та цефалгічний синдром", - йдеться у повідомленні.

У ОВА заявили, що також внаслідок обстрілу постраждало подружжя, в них мінно-вибухові травми та контузії.

Потерпілим надали необхідну допомогу. Надалі вони проходитимуть лікування амбулаторно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники обстріляли Херсон, в результаті чого постраждав 7-річний хлопчик.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники вбили двох жителів Вовчанська.

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