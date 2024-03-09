На Одещині – спалах скарлатини: уже є летальний випадок

На Одещині спостерігається зростання захворюваності на скарлатину, яке пов’язують з черговим циклічним підйомом.
В Одеській області зафіксували спалах скарлатини і летальний випадок через цю хворобу.
Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб.
У цьому році в регіоні зареєстровано 61 випадок скарлатини серед дітей , зокрема – 1 летальний випадок від ускладнень.
У 2023 році було зареєстровано 182 випадки захворювання на скарлатину,що у 2,6 разів більше, ніж у 2022 році. Переважно хворіли діти до 17 років (97%). Найбільш уразливою серед них, як і в минулі роки, була вікова група - 5-9 років (56%).
Останній циклічний підйом реєструвався у 2014 році, коли захворіло 355 осіб.
Як лікувати
За словами медиків, специфічне лікування скарлатини відсутнє. Діагноз ґрунтується на епідеміологічних даних, характерній клінічній картині та лабораторних дослідженнях.
Профілактика захворювання полягає у ранньому виявленні та ізоляції джерела інфекції. Хворим на скарлатину слід перебувати в ізоляції до 24 годин після отримання першої дози антибіотика. Якщо антибіотик не призначали, ізоляція має тривати протягом 21 дня.
Раніше повідомлялося, що в Одеській області померли двоє дітей.
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