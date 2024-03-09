Taurus за Storm Shadow для України: Британія запропонувала Німеччині "кільцевий обмін" ракетами

Міністр закордонних справ Великої Британії запропонував Німеччині угоду для забезпечення можливого постачання крилатих ракет Taurus до України.

Очільник МЗС Великої Британії Девід Камерон запропонував Німеччині угоду, за якою ФРН передасть Британії ракети Taurus, а Британія — Україні ракети Storm Shadow.

Про це він заявив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

Відповідаючи на запитання, чи буде його країна готова розв'язати проблеми з постачанням Taurus, Камерон зауважив, що можливий "кільцевий обмін", у якому Німеччина передасть Британії крилаті ракети Taurus, а Лондон, своєю чергою, надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Але Камерон заявив, що "не буде розкривати жодних деталей і розповідати нашим опонентам про те, що планується".

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"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього питання, як і з усіх інших, щоб допомогти Україні", – сказав Камерон.

Очільник британського МЗС також відкинув побоювання, що передавання крилатих ракет Україні може призвести до ескалації.

"Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації", – заявив він, додавши, що Британія довіряє запевненням України.

Нагадаємо, 22 лютого Бундестаг Німеччини ухвалив рекомендацію уряду Шольца щодо надання Україні важких озброєнь дальньої дії, зокрема ракет Taurus. Однак пропозиція опозиційної фракції ХДС/ХСС, яка також передбачала постачання Taurus KEPD-350 до України, була відхилена.

Крім того, сам канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ракети Taurus при неправильному застосуванні можуть вразити конкретні цілі у Москві, тому ФРН не наважується передавати їх українським Збройним силам.

Тепер у парламенті Німеччини повторно планують винести на голосування запит України на передавання німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus. З такою ініціативою знову виступить парламентська фракція ХДС/ХСС, яка перебуває в опозиції до уряду Шольца.

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