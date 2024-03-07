"Злита" інформація про Taurus для України: Шольц прокоментував

Шольц вважає, що союзники все ще довіряють Німеччині.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що довіра союзників до його країни постраждала через витік запису розмови високопоставлених офіцерів щодо передавання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це з посиланням на політика повідомляє A News.

За словами Шольца, довіри достатньо, аби протистояти витоку цієї інформації.

"Я дуже впевнений, що довіра між Німеччиною та її союзниками і друзями настільки велика, що подія не зашкодить цій довірі", - наголосив німецький канцлер.

Нагадаємо, днями російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили розмову німецьких офіцерів про Taurus. Німеччина визнала розмову справжньою і називає витік інформаційною війною Москви.

Читайте також: