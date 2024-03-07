Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Злита" інформація про Taurus для України: Шольц прокоментував

"Злита" інформація про Taurus для України: Шольц прокоментував

Олаф Шольц. / Фото: Associated Press

Шольц вважає, що союзники все ще довіряють Німеччині.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що довіра союзників до його країни постраждала через витік запису розмови високопоставлених офіцерів щодо передавання Україні далекобійних ракет Taurus. 

Про це з посиланням на політика повідомляє A News.

За словами Шольца, довіри достатньо, аби протистояти витоку цієї інформації.

"Я дуже впевнений, що довіра між Німеччиною та її союзниками і друзями настільки велика, що подія не зашкодить цій довірі", - наголосив німецький канцлер. 

Нагадаємо, днями російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили розмову німецьких офіцерів про Taurus. Німеччина визнала розмову справжньою і називає витік інформаційною війною Москви. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Наступна публікація