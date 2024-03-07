"Слитая" информация о Taurus для Украины: Шольц прокомментировал

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что доверие союзников к его стране пострадало из-за утечки записи разговора высокопоставленных офицеров о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом со ссылкой на политика сообщает A News.

По словам Шольца, доверия достаточно, чтобы противостоять утечке этой информации.

"Я очень уверен, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями настолько велико, что событие не помешает этому доверию", — подчеркнул немецкий канцлер.

Напомним, на днях российские пропагандистские СМИ обнародовали разговор немецких офицеров о Taurus. Германия признала разговор настоящим и называет утечку информационной войной Москвы.

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