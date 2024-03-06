Эксперт прокомментировал "слитую" информацию о Taurus для Украины: "Партнеры созрели"

Наши партнеры уже созрели по поводу решения предоставления Украине дальнобойного оружия. Так называемый "слитый" разговор свидетельствует о намерениях Германии и НАТО относительно сдерживания российской агрессии.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

"По поводу слитного разговора, то не стоит посыпать голову пеплом, потому что речь идет о контролируемой утечке информации со стороны немецких спецслужб, которая имела целью показать намерения не только Германии, но и блока НАТО относительно возможных действий Альянса в моменте сдерживания российской агрессии, как на границах с НАТО, так и в Украине", – считает эксперт.

Он добавил: "перехваченный" разговор совпадает по времени с заявлениями Макрона о возможности направления Францией военного контингента, с заявлениями Финляндии о том, что страна не против использования ее оружия для ударов по территории РФ. Сейчас, считает Снегирев, происходят тектонические изломы в сознании блока НАТО. Ранее Столтенберг заявил, что войск НАТО не будет на Украине.

"Но, если военный контингент отдельной страны, с которой есть двусторонние договоры с Украиной, зайдут на территорию нашего государства, то вопросов не будет никаких. Поэтому можем говорить, что это контролируемая утечка информации со стороны немецкой стороны. Причем Германия подтвердила подлинность этих разговоров", – подчеркнул Снегирев.

По словам эксперта, Украина в ближайшие недели получит снаряд калибра 155 мм. Франция стала очередной страной, поддержавшей чешскую инициативу по предоставлению Украине 800 тыс. боеприпасов.

"Кроме того, деньги выделили Дания, Нидерланды и ряд других стран. Стоит отметить, что по сообщению чешского правительства снаряды будут поставлены Вооруженным силам Украины в ближайшие недели. Поэтому ситуация со снарядным голодом претерпит изменения в положительную сторону. Снаряды будут калибра 155 мм", – заметил Снегирев.

Напомним, российские пропагандистские СМИ обнародовали разговор высокопоставленных немецких офицеров, где они обсуждают возможности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Германия признала разговор настоящим и называет утечку информационной войной Путина. И надеется, что россияне не слушали других разговоров немецких военных.

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