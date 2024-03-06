Експерт прокоментував "злиту" інформацію про Taurus для України: "Партнери дозріли"

Наші партнери вже дозріли щодо рішення надання Україні далекобійної зброї. Так звана "злита" розмова свідчить про наміри Німеччини та НАТО щодо стримування російської агресії.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

"З приводу злитої розмови, то не варто посипати голову попелом, тому що йдеться про контрольований витік інформації з боку німецьких спецслужб, який мав на меті показати наміри не тільки Німеччини, а й блоку НАТО щодо можливих дій Альянсу в моменті стримання російської агресії, як на кордонах з НАТО, так і в Україні", – вважає експерт.

Він додав: "перехоплена" розмова збігається по часу з заявами Макрона про можливість направлення Францією військового контингенту, з заявами Фінляндії про те, що країна не проти використання її зброї для ударів по території РФ. Наразі, вважає Снєгирьов, відбуваються тектонічні злами у свідомості блоку НАТО. Раніше Столтенберг заявив, що військ НАТО не буде в Україні.

"Але, якщо військовий контингент окремої країни, з якою є двосторонні договори з Україною, зайдуть на територію нашої держави, то питань не буде жодних. Тому можемо говорити, що це контрольований витік інформації з боку німецької сторони. Причому Німеччина підтвердила автентичність цих розмов", – наголосив Снєгирьов.

За словами експерта, Україна в найближчі тижні отримає снаряди калібру 155 мм. Франція стала черговою країною, яка підтримала чеську ініціативу щодо надання Україні 800 тис. боєприпасів.

"Окрім того, гроші виділили Данія, Нідерланди та низка інших країн. Варто відзначити, що за повідомленням чеського уряду снаряди будуть поставлені Збройним силам України у найближчі тижні. Тому ситуація зі снарядним голодом зазнає змін у позитивний бік. Снаряди будуть калібру 155 мм", – зауважив Снєгирьов.

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили розмову високопоставлених німецьких офіцерів, де вони обговорюють можливості передавання Україні далекобійних ракет Taurus. Німеччина визнала розмову справжньою і називає витік інформаційною війною Путіна. І сподівається, що росіяни не слухали інші розмови німецьких військових.

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