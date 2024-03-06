Шах і мат російській опозиції: Гаррі Каспарова визнали терористом

Проти Каспарова у Росії порушено кримінальну справу за терористичною статтею.

Колишнього чемпіона світу з шахів, російського опозиціонера та співзасновника “Форуму вільної Росії” Гаррі Каспарова внесли до переліку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на дані відповідного реєстру.

Судячи з опублікованої інформації, проти Каспарова у Росії порушено кримінальну справу за терористичною статтею. Інші подробиці не розкриваються.

Раніше було відомо, що наприкінці 2023 року МВС Росії виявило "ознаки злочину" у діях Каспарова та його соратника Івана Тютріна у зв'язку з проведенням аукціону на підтримку російських добровольців, що воюють на боці України.

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Окрім того, Каспарова і Тютріна звинувачують в участі у діяльності так званої “небажаної організації”, якою в РФ визнали "Форум вільної Росії".

Колишній чемпіон світу з шахів та активний учасник опозиційного руху в Росії Гаррі Каспаров виїхав з РФ ще 2013 року. Тепер він активно виступає, зокрема, в американських ЗМІ, проти російської влади, на підтримку України.

У травні 2022 року Мін'юст Росії визнав Каспарова іноагентом.

Нагадаємо, Юлія Навальна, вдова російського опозиціонера Олексія Навального, закликала росіян прийти на виборчі дільниці 17 березня опівдні та висловити свою опозицію до переобрання чинного президента РФ Володимира Путіна.

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