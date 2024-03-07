Германия "настойчиво" не рекомендует своим гражданам ехать в РФ

Граждан Германии призывают не ехать в страну-агрессорку Россию из-за ухудшения ситуации внутри страны, а также произвольных арестов.

Об этом со ссылкой на германское Министерство иностранных дел сообщает Tagesschau.

Отмечается, что Берлин ужесточает рекомендации по путешествиям в РФ. Теперь немцам "настойчиво" рекомендуют не ехать в Россию.

Изменение было внесено "из-за продолжения ухудшения ситуации, в том числе из-за увеличения количества произвольных арестов". В сообщении МИД отмечают, что существует реальный риск ареста граждан Германии и людей с двойным гражданством.

"В связи с несанкционированными митингами и демонстрациями по всей стране могут происходить массовые, подчас насильственные действия силовиков", — подчеркнули в немецком ведомстве.

К слову, ранее МИД Германии тоже рекомендовал не ездить в Россию. В частности, в приграничные с Украиной области. Впрочем, теперь министерство ужесточило рекомендации.

Как сообщалось, ранее Литва запретила своим военным и служащим посещать РФ, Белоруссию и Китай.

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