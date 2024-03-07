Бои на Бахмутском направлении: в ВСУ назвали тяжелые участки фронта

Армия агрессорки России продолжает активно наступать в районе Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении.

Об этом в эфире телемарафона сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, на Бахмутском направлении оккупанты собрали подразделения 3-го армейского комплекса, десантные войска и добровольный штурмовой комплекс.

В частности, на Ивановское враг добавил подразделения 11 отдельной десантно-штурмовой бригады, а на Клищиевку и Андреевку Россия также продолжает осуществлять наступление: там зафиксировано подразделение 3-го армейского корпуса, мотострелковый полк 11 и 94

"Враг продолжает применять артиллерию: она работает днем и ночью. И, конечно, авиационная составляющая — ФАБы", — подчеркнул офицер.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что россияне продвигаются в Донецкой области. У временно оккупированного Донецка продолжаются позиционные бои. В частности, в районе Георгиевки и Красногоровки, а также Новомихайловки и Водяного.

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