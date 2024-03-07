Бої на Бахмутському напрямку: у ЗСУ назвали важкі ділянки фронту

Армія агресорки Росії продовжує активно наступати у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, що в Донецькій області, на Бахмутському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников.

За його словами, на Бахмутському напрямку окупанти зібрали підрозділи 3-го армійського комплексу, десантні війська і добровільний штурмовий комплекс.

Зокрема, на Іванівське ворог додав підрозділи 11 окремої десантно-штурмової бригади, а на Кліщіївку та Андріївку Росія також продовжує здійснювати наступ: там зафіксовано підрозділ 3-го армійського корпусу, мотострілецький полк 11 та 94

"Ворог продовжує застосовувати артилерію: вона працює вдень та вночі. І, звичайно, авіаційна складова - ФАБи", - наголосив офіцер.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що росіяни просуваються в Донецькій області. Біля тимчасово окупованого Донецька тривають позиційні бої. Зокрема, в районі Георгіївки та Красногорівки, а також Новомихайлівки та Водяного.

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