Росіяни просуваються в Донецькій області: деталі від ISW

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від тимчасово окупованого Донецька. Біля міста тривають позиційні бої.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На геолокаційних кадрах за 5 березня видно, що окупаційні війська просунулися в полях на південь від Новомихайлівки, яка розташована на південний захід від Донецька. Крім того, пов’язаний з Кремлем мілблогер також стверджував, що частини російської 155-ї окремої морської піхотної бригади (ТОФ) наступали зі сходу на Новомихайлівку, а підрозділи 68-го армійського корпусу захопили молочну ферму на північ від населеного пункту.

Пов’язаний із Кремлем мілблогер також стверджував, що загарбник просунулися в центрі Георгіївки на захід від Донецька 5 березня. Втім, ISW не може незалежно підтвердити це твердження. Інший російський мілблогер заявив, що в Новомихайлівці армія РФ просунулася на 420 метрів у ширину та 320 метрів у глибину.

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Водяного. Підрозділи російської 238-ї артилерійської бригади діють поблизу Красногорівки; поблизу Георгіївки - танковий батальйон 103-го мотострілецького полку.

Як повідомлялося, на Бахмутському напрямку ситуація постійно змінюється, тривають важкі бої. Зокрема, ситуація в районі Часового Яру - напружена. Тут ворог застосовує усі можливі види озброєнь.

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