Россияне продвигаются в Донецкой области: детали от ISW

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от временно оккупированного Донецка. Возле города продолжаются позиционные бои.

Об этом идет речь в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

На геолокационных кадрах за 5 марта видно, что оккупационные войска продвинулись в полях к югу от Новомихайловки, расположенной юго-западнее Донецка. Кроме того, связанный с Кремлем милблогер также утверждал, что части российской 155-й отдельной морской пехотной бригады (ТОФ) наступали с востока на Новомихайловку, а подразделения 68-го армейского корпуса захватили молочную ферму севернее населенного пункта.

Связанный с Кремлем милблогер также утверждал, что захватчики продвинулись в центре Георгиевки к западу от Донецка 5 марта. Впрочем, ISW не может независимо подтвердить это утверждение. Другой российский милблогер заявил, что в Новомихайловке армия РФ продвинулась на 420 метров в ширину и 320 метров в глубину.

Позиционные бои продолжались западнее Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Водяного. Подразделения российской 238-й артиллерийской бригады действуют вблизи Красногоровки; вблизи Георгиевки – танковый батальон 103-го мотострелкового полка.

Как сообщалось, в Бахмутском направлении ситуация постоянно меняется, продолжаются тяжелые бои. В частности, ситуация в районе Временного Яра – напряженная. Здесь враг применяет все возможные виды вооружений.

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