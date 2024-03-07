Середня зарплата в Україні: хто заробляє найбільше

В Україні зберігається загальна тенденція зростання зарплат, яка розпочалася ще 2023 року. Оплата праці населення, попри війну та виклики для економіки, продовжує збільшуватися.

Про це повідомили у Держстат.

За даними держструктури, найбільше отримують в Україні працівники у сфері "Інформація та телекомунікації". У представників цієї професії зарплата за місяць зросла на 23,3% і становить 41 326 гривень.

Високі виплати також зафіксовані в таких сферах:

Фінансова та страхова діяльність — 37 477 гривень (зарплати зросли на 24%)

Державне управління та оборона — 28 516 гривень (плюс 12,2%)

Професійна, наукова й технічна діяльність — 25 860 гривень (+13%)

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 21 787 гривень (+18,8%)

Промисловість — 20 262 гривні (25,7%)

Небагато платять українцям, які працюють у сфері освіти. За даними Держстату, вони заробляють 13,5 тисячі гривень щомісяця (їхні виплати збільшилися лише на 0,5).

Раніше у Держпраці повідомили, що українські роботодавці повинні знову індексувати зарплати своїм співробітникам відповідно до рівня інфляції.

Крім того, в Україні планується підвищення пенсій. Збільшення планується вже від перших днів весни та загалом торкнеться 10 мільйонів українців.

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