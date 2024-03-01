Зарплати в Україні: в НБУ повідомили, коли зростуть виплати

Економічна активність в Україні продовжує збільшуватися навіть на тлі війни. На ринку праці з'являється більше вакансій.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Зростання конкуренції за кваліфікованих працівників підштовхує роботодавців підвищувати зарплати. На багатьох підприємствах, як зазначають у Нацбанку, відбувається не тільки номінальне підвищення оплати праці, а й реальне — тобто вище рівня інфляції.

В НБУ кажуть, що 2023 року реальні зарплати в Україні, в середньому, зросли на 3,5%. Водночас тенденція до скорочення безробіття та збільшення зарплат збережеться й надалі.

"Попит на кваліфікованих працівників буде тільки зростати, особливо якщо покращиться ситуація з безпекою. Відновлення країни потребуватиме нових робочих рук, тому компанії активно конкуруватимуть за робітників, зокрема як за захисників, що повернуться з фронту, так і за мігрантів. Ця конкуренція, зі свого боку, і надалі стимулюватиме зростання реальних зарплат", — додали в Нацбанку.

Раніше у Держпраці повідомили, що українські роботодавці повинні знову індексувати зарплати своїм співробітникам відповідно до рівня інфляції.

Крім того, в Україні планується підвищення пенсій. Збільшення планується вже від перших днів весни та загалом торкнеться 10 мільйонів українців.

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