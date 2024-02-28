Якому знаку зодіаку пощастить 29 лютого – 1 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно: то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 29 лютого та 1 березня?

У 20-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, на себе – і своє життя загалом – можна подивитися начебто збоку, оцінивши всі свої досягнення та помилки та зробивши з них важливі висновки. Встановивши причинно-наслідкові зв'язки, вдасться направити своє життя в потрібне русло і перейти на інший – вищий у всіх сенсах – рівень. Головне – щось робити для цього, а не чекати, коли на голову впаде те, що називають манною небесною.

Близнята

Близнятам зірки радять приділити час їхньому улюбленому заняттю – шопінгу. Як правило, їх відмовляють від нього, оскільки вони надто багато купують і, відповідно, витрачають, виходячи з бюджету, який можуть собі дозволити. Але цього разу їхнє «полювання» виявиться максимально вдалим: вдасться знайти багато потрібних, красивих та елегантних речей за цілком прийнятну ціну. Ну, а той факт, що походи магазинами триватимуть не один, а цілих два дні, тільки збільшить шанси на успіх.

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