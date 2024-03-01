Зарплаты в Украине: в НБУ сообщили, когда вырастут выплаты

Экономическая активность в Украине продолжает расти даже на фоне войны. На рынке труда появляется больше вакансий.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Рост конкуренции за квалифицированных работников подталкивает работодателей повышать зарплаты. На многих предприятиях, как отмечают в Нацбанке, происходит не только номинальное повышение оплаты труда, но и реальное, то есть выше уровня инфляции.

В НБУ говорят, что в 2023 году реальные зарплаты в Украине в среднем выросли на 3,5%. В то же время тенденция к сокращению безработицы и увеличению зарплат сохранится и дальше.

"Спрос на квалифицированных работников будет только расти, особенно если улучшится ситуация с безопасностью. Восстановление страны потребует новых рабочих рук, поэтому компании будут активно конкурировать за рабочих, в том числе как за вернувшихся с фронта защитников, так и за мигрантов. Эта конкуренция, со своего стороны, и дальше будет стимулировать рост реальных зарплат", — добавили в Нацбанке.

Ранее в Гоструде сообщили, что украинские работодатели должны снова индексировать зарплаты своим сотрудникам в соответствии с уровнем инфляции.

Кроме того, на Украине планируется повышение пенсий. Увеличение планируется уже с первых дней весны и всего коснется 10 миллионов украинцев.

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