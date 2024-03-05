Снова "денацификация": Россия хочет ударить ракетами по Германии

После того, как российская пропаганда обнародовала секретную аудиозапись разговора немецких армейцев, обсуждавших уничтожение Крымского моста, в Москве дали команду "фас" своим муртадам. Штатные пропагандисты угрожают Берлину ракетным ударом. В российском МИДе вообще же показались и пообещали "денацифицировать" Германию.

Почему Путина так задел разговор немецких офицеров, как Москва пытается запугать и без того нерешительный Берлин и как это может повлиять на Украину, смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Секретные пленки, которые удалось получить российской пропаганде, в мгновение ока вспыхнули пол мира. На них четыре немецких офицера обсуждают возможную передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, которые так долго Киев просит у Берлина. Дискутируют военные и о том, как ВСУ могли бы эффективно использовать это оружие, в частности, удалось ли такими ракетами разрушить Крымский мост. Правда, название моста военные не называют, однако из их разговора это становится очевидным.

"Мост на востоке тяжело достать, это довольно мелкая цель, но Taurus это может сделать, склады боеприпасов тоже могут поразить", – говорится в источнике.

Эти слова принадлежат сотруднику центра воздушных операций космического командования Германии офицеру Фроштедте. Затем слово берет его коллега господин Фенске. Он добавляет, что для уничтожения Крымского моста, скорее напоминающего огромную взлетную полосу, понадобится цитирую "не 10 и даже не 20 ракет". С ним не согласился инспектор германских ВВС Герхартц. Он считает, что Таурус уничтожит мост, однако для этого его нужно запустить из французского истребителя Dassault Rafale.

Вот это скандал

Аутентичность аудиозаписи, к сожалению, отрицать уже поздно – немцы сами признали, что такой разговор действительно был во второй половине февраля 2024 года – именно в разгар дискуссий вокруг передачи Украине ракет Таурус.

Борис Писториус. / Фото: Associated Press

Как утечка повлияет на Германию и Украину?

Рассекреченный разговор немецких офицеров стал настоящим скандалом для Германии. По данным немецких СМИ, один из офицеров во время разговора находился в гостинице в Сингапуре и воспользовался незащищенной гостиничной сетью Wi-Fi, по которой злоумышленники и могли записать переговоры. И проблема не только в неосторожности офицеров, но и в том, что этот разговор раскрыл несколько неудобных деталей для их коллег по НАТО, что может повлиять на войну в Украине. Обсуждая возможную поставку ракет Таурус, немцы предполагают, что для этого нужно направить немецких военных в Украину, чтобы контролировать, куда будут ВСУ бить новым вооружением. Кстати, именно это и являлось официальной причиной, почему ракеты до сих пор не передали. Так вот немецкие военные утверждают, что так же поступили британцы и французы, то есть вместе с ракетами направили своих специалистов в Украину. Чего на это не идет Шольц, они не понимают.

И вот за это и схватилась мертвой хваткой российская пропаганда. Одним из первых рот открыл Дмитрий Медведев. Он обвинил Германию, не поверите в подготовке к нападению на РФ.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "очень злой" из-за ливня разговора, однако басни Медведева, конечно, назвал чепухой. Мы также понимаем, что в нее могут поверить только сами россияне. Но это еще не все. Уже 4 марта страшить немцев начали и штатные кремлевские пропагандисты. Всем известный телеведущий Дмитрий Киселев в прайм-тайм пригрозил ударами по 4 мостам в самой Германии, в том числе под Берлином и Кельном.

Мария Захарова / Фото: Associated Press

В российском МИД "показались"!?

Впоследствии свою шарманку завела уже и спикер российского МИД Мария Захарова. Тактику она выбрала традиционную для путинистов и решила рассказать немцам об их истории и как нацисты в свое время уничтожали жителей Керчи, где и начинается мост. А также заявила, что немцев в свое время недонацифицировали.

Российские устрашения сработали?!

Но русский цирк может сработать. Как пишет Bloomberg, из-за разоблаченных переговоров и без того сложная дискуссия о передаче Украине таких нужных ракет Таурус, скорее всего, откладывается на месяцы. Соглашается с таким утверждением и украинский военный эксперт Александр Мусиенко

"Я думаю, что теперь этот вопрос (поставка Украине ракет Taurus, – Ред.) откладывается и даже трудно сказать, на какой срок. Чрезвычайно трудно это предвидеть. Посмотрим, как это повлияет на политику Германии. Думаю, далеко не все довольны, что удовлетворены. Германия медлила с этим решением", – говорит эксперт.

Что делают немцы?

Скандальная утечка переговоров немецких военных ставит под вопрос и секретность других разговоров в немецкой армии. Или впервые там так откровенно пренебрегли защищенностью связи и не украли ли решить еще больше данных? К тому же, официальный Берлин сразу после утечки успел попасть в еще один скандал. На днях министерство обороны ФРГ на официальном сайте выставило закрытое заявление главы министерства Бориса Писториуса, доступ к которому должны были получить только избранные СМИ. Ссылка была защищена паролем. Журналисты Bild не смогли смолчать, потому что паролем была комбинация цифр "1234".

Остается надеяться, что "1234" и подобные пароли больше не будут использоваться в зоне ответственности Министерства обороны.

Как пишет издание Bloomberg, крупнейшие военные партнеры Германии уже попросили Берлин прийти в сознание и более ответственно относиться к закрытым и тем более секретным данным. Говорят, немцы уже ужесточают информационную безопасность по всей стране.

"Утечка данных показала несовершенство подходов к вопросам безопасности после начала российского вторжения в Украину. Поэтому после случившегося, вероятно, гораздо больше встреч будут проходить в офлайн-режиме для уменьшения рисков безопасности", – говорится в источнике.

Напомним, в Германии произошла утечка разговора немецких офицеров. Случилось это, поскольку один из участников звонка воспользовался мобильной или беспроводной сетью отеля. Там требуют расследовать утечку информации, полученной российскими пропагандистами.

Читайте также: