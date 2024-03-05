В Meta прокомментировали масштабный сбой в Facebook и Instagram

В компании Meta, являющейся владелицей Facebook и Instagram, прокомментировали сбой в работе соцсетей.

Пресссекретарь Meta Энди Стоун сообщил, что компания работает над устранением проблем с соцсетями.

"Мы знаем, что люди испытывают проблемы с доступом к нашим услугам. Мы сейчас над этим работаем", — написал он в своем Х.

У нас есть люди, которые имеют требуемые услуги для наших услуг. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) 5 марта 2024

Напомним, во вторник, 5 марта, в Facebook и Instagram произошел сбой. Пользователи сообщают о проблемах входа в соцсети.

Читайте также: