В Meta прокомментировали масштабный сбой в Facebook и Instagram

В компании Meta, являющейся владелицей Facebook и Instagram, прокомментировали сбой в работе соцсетей.
Пресссекретарь Meta Энди Стоун сообщил, что компания работает над устранением проблем с соцсетями.
"Мы знаем, что люди испытывают проблемы с доступом к нашим услугам. Мы сейчас над этим работаем", — написал он в своем Х.
У нас есть люди, которые имеют требуемые услуги для наших услуг. We are working on this now.— Andy Stone (@andymstone) 5 марта 2024
Напомним, во вторник, 5 марта, в Facebook и Instagram произошел сбой. Пользователи сообщают о проблемах входа в соцсети.
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