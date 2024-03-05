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В Meta прокомментировали масштабный сбой в Facebook и Instagram

В Meta прокомментировали масштабный сбой в Facebook и Instagram

Facebook и Instagram / Фото: Associated Press

В компании Meta, являющейся владелицей Facebook и Instagram, прокомментировали сбой в работе соцсетей.

Пресссекретарь Meta Энди Стоун сообщил, что компания работает над устранением проблем с соцсетями.

"Мы знаем, что люди испытывают проблемы с доступом к нашим услугам. Мы сейчас над этим работаем", — написал он в своем Х.

Напомним, во вторник, 5 марта, в Facebook и Instagram произошел сбой. Пользователи сообщают о проблемах входа в соцсети.

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