У Meta прокоментували масштабний збій у Facebook та Instagram

У компанії Meta, яка є власницею Facebook та Instagram, прокоментували збій у роботі соцмереж.

Прессекретар Meta Енді Стоун повідомив, що компанія працює над усуненням проблем з соцмережами.

"Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми зараз над цим працюємо", - написав він у своєму Х.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

Нагадаємо, у вівторок, 5 березня, у Facebook та Instagram стався збій. Користувачі повідомляють про проблеми з входом у соцмережі.

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