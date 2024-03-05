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У Meta прокоментували масштабний збій у Facebook та Instagram

У Meta прокоментували масштабний збій у Facebook та Instagram

Facebook та Instagram / Фото: Associated Press

У компанії Meta, яка є власницею Facebook та Instagram, прокоментували збій у роботі соцмереж.

Прессекретар Meta Енді Стоун повідомив, що компанія працює над усуненням проблем з соцмережами.

"Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми зараз над цим працюємо", - написав він у своєму Х.

Нагадаємо, у вівторок, 5 березня, у Facebook та Instagram стався збій. Користувачі повідомляють про проблеми з входом у соцмережі.

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