Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Monobank стався технічний збій: що відомо

У Monobank стався технічний збій: що відомо

Monobank. / Фото: ТСН.ua

Зокрема, не можна здійснити переказ коштів у застосунку.

У неділю, 3 березня, у Monobank стався технічний збій. Втім, деталі наразі не відомі.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram-каналі. 

"У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте", - лаконічно поінформував він. 

Зазначимо, що увійти до мобільного застосунку можна. Втім, зробити будь-які операції - як-от поповнення мобільного чи переказ коштів - не можливо.

Як повідомлялося, раніше була здійснена потужна DDoS-атака на Monobank загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Наступна публікація