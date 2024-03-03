У Monobank стався технічний збій: що відомо

Зокрема, не можна здійснити переказ коштів у застосунку.

У неділю, 3 березня, у Monobank стався технічний збій. Втім, деталі наразі не відомі.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram-каналі.

"У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте", - лаконічно поінформував він.

Зазначимо, що увійти до мобільного застосунку можна. Втім, зробити будь-які операції - як-от поповнення мобільного чи переказ коштів - не можливо.

Як повідомлялося, раніше була здійснена потужна DDoS-атака на Monobank загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс.

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